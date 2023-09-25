Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один украинский дрон самолетного типа удалось ликвидировать средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", – говорится в публикации.

В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков в своем аккаунте уточнил, что БПЛА сбили в районе населенного пункта Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Он также добавил, что о пострадавших в результате вражеской атаки не сообщалось. Разрушений тоже нет.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что российская система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью и еще один – над акваторией Черного моря.

Гладков подтвердил, что в регионе сработала система ПВО.

До этого украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области.



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