24 сентября, 23:28Происшествия
Системы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ над Брянской областью. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
В оборонном ведомстве уточнили, что атаку предотвратили около 22:20 по московскому времени. Это был беспилотник самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", – сообщается в публикации.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из сел Погарского района Брянской области, который Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу. Соответствующий режим установили в тех населенных пунктах, где из-за атаки пострадало гражданское имущество, чтобы иметь основание для выделения денежных средств из бюджета муниципалитета.
Позднее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области.
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Читайте также