Системы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ над Брянской областью. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаку предотвратили около 22:20 по московскому времени. Это был беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", – сообщается в публикации.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из сел Погарского района Брянской области, который Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу. Соответствующий режим установили в тех населенных пунктах, где из-за атаки пострадало гражданское имущество, чтобы иметь основание для выделения денежных средств из бюджета муниципалитета.

Позднее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области.



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