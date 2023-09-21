Режим ЧС ввели в одном из сел Погарского района Брянской области после обстрела

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в одном из сел Погарского района Брянской области, который накануне обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что соответствующий режим ввели в тех населенных пунктах, где из-за атаки пострадало гражданское имущество, чтобы иметь основание для выделения денежных средств из бюджета муниципалитета. При помощи этого пострадавшим возместят имущественный ущерб, свободы граждан документ не ограничивает.

"Никаких других дополнительных мер, ограничивающих свободы граждан, въезд, выезд в данном муниципальном образовании, не принималось", – сказано в сообщении.

Во вторник, 19 сентября, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Перед этим ВСУ обстреляли село Суземка Брянской области, в результате произошедшего местные жители не пострадали.

Днем ранее, 18 сентября, сообщалось об обстреле со стороны украинской армии села Лемешовка Севского района. Повреждения получили зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

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