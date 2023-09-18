Украинские войска обстреляли село Лемешовка Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Украинские военные обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Никто из местного населения не пострадал, заявил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", – добавил он.

По словам Богомаза, на место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Азаровка в Брянской области. В результате обстрела пострадавших не было, однако повреждения получили два жилых дома.

До этого ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. По словам Богомаза, обошлось без пострадавших, но удары снарядами привели к повреждению фасадов двух частных домов и нарушению электроснабжения в населенном пункте.



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