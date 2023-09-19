Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня, 19 сентября, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – указано в сообщении.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что перед этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Суземка Брянской области, в результате произошедшего местные жители не пострадали.

"Из-за обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил он в своем телеграм-канале.

Днем ранее, 18 сентября, Богомаз сообщал об обстреле со стороны украинской армии села Лемешовка Севского района. Он отметил, что пострадавших нет. Повреждения получили зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

Позже ВСУ обстреляли село Каменский Хутор в Брянской области, в результате чего пострадала местная жительница 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу.



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