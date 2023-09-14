Украинские боевики обстреляли село Азаровка Брянской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские боевики подвергли обстрелу село Азаровка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что экстренные службы прибыли на место случившегося.

Ранее село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Богомаз сообщил, что обошлось без пострадавших. Однако удары снарядами привели к повреждению фасадов двух частных домов и нарушению электроснабжения.

До этого в Брянске в результате падения обломков украинского беспилотника загорелся промышленный объект. На место возгорания были вызваны пожарные расчеты и представители других экстренных служб.



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