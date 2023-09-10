СК расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области

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Следственный комитет России расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, один из избирательных участков уничтожили в ночь на воскресенье в результате атаки беспилотников, совершенной ВСУ.

СКР установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала атаку украинских дронов на избирательный участок в Запорожской области терактом. Она подчеркнула, что Запад одобряет такие действия Украины, продолжая поставки Киеву оружия, сообщает телеканал "360".

"В Белгородской и в Брянской областях что они бомбят? Там разве части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Так же и в Запорожской области. Это делается целенаправленно", – считает Памфилова.

Она напомнила, что избирательный процесс в новых регионах России организовывали с учетом максимальных мер безопасности. Глава ЦИК пояснила, что в том числе именно ради безопасности и были предложены многочисленные формы голосования.

По мнению Памфиловой, для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей выборы имеют особое значение. Она заявила, что многие проливали кровь и отдавали жизни за право выбирать, разговаривать на родном языке и иметь нормальную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен один из избирательных участков в результате атаки дронов.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, целью атаки было запугать членов избирательной комиссии, чтобы они не вышли на работу. Булаев добавил, что пострадавших в результате атаки дронов на участок в Запорожской области нет.

Он также отметил, что в Геническе Херсонской области ракетные атаки объявляются по несколько раз в день. Из-за этого избирком вынужден эвакуироваться в подвальное помещение.

С 8 по 10 сентября в российских регионах проходят выборы. В них впервые принимают участие новые регионы России – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.