В ЦИК РФ сообщили об атаке БПЛА Украины на избирательный участок в Запорожье

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен один из избирательных участков в результате атаки дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

По словам зампреда ЦИК, целью атаки было запугать членов избирательной комиссии, чтобы они не вышли на работу. Также Булаев отметил, что пострадавших в результате атаки дронов на участок в Запорожской области нет.

"Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05, и никого из членов комиссии там не было.", – сказал Булаев.

Зампред ЦИК также отметил, что в Геническе Херсонской области ракетные атаки объявляются по несколько раз в день. Из-за этого избирком вынужден эвакуироваться в подвальное помещение.

С 8 по 10 сентября в российских регионах проходят выборы. В них впервые принимают участие новые регионы России – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые в новых регионах России выборы. В Госдепе также подчеркнули, что США никогда не признают "претензии РФ на какие-либо части суверенной территории Украины".