Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Глава государства сделал выбор в онлайн-формате не впервые.

До этого президент РФ голосовал с помощью цифрового устройства на выборах муниципальных депутатов. Тогда он назвал подобный способ удобным и надежным.

Вместе с тем Путин призвал жителей регионов, где сейчас проходят выборы, принять в них участие. Он подчеркнул, что участие в голосовании – это способ повлиять на будущее своего населенного пункта, направляя в органы власти людей, к которым имеется доверие.

"Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие", – сказал президент.

Российский лидер обратил внимание, что по итогам выборов будет определен состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления. В 21 субъекте РФ, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов.

До этого о намерении российского лидера отдать свой голос в онлайн-формате на выборах мэра Москвы сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он объяснил подобное решение президента его напряженным графиком.

В первый день проведения выборов мэра столицы в ДЭГ приняли участие более 1,6 миллиона человек. Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября.

Москвичи могут проголосовать на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы