Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что график у российского лидера достаточно напряженный, поэтому он проголосует онлайн.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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