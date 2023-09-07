07 сентября, 12:37Политика
Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в онлайн-формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства", – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что график у российского лидера достаточно напряженный, поэтому он проголосует онлайн.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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