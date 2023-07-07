Дмитрий Гусев подал в МГИК подписи мундепов в поддержку выдвижения на выборы мэра Москвы

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Зампред комитета Госдумы по контролю, замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев подал в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в качестве кандидата на выборах мэра Москвы.

Парламентарий собрал 112 нотариально заверенных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления города. Он также предоставил в МГИК и другие документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На должность градоначальника, помимо Гусева, выдвинулись Владислав Даванков ("Справедливая Россия – За правду"), Леонид Зюганов (КПРФ), Иван Новиков (самовыдвиженец), Сергей Собянин ("Единая Россия"), Борис Чернышов (ЛДПР). Всего документы на участие в выборах подали 11 человек.

Ранее собственные перечни подписей от столичных муниципальных депутатов в Мосгоризбирком представили Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин и Борис Чернышов.



Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения