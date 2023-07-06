Эксперт: целью ДЭГ является создание комфортных условий на выборах для всех избирателей

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Применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы преследует цели обеспечения удобства избирателей, сообщила политтехнолог Алена Август.

"Тут цель не повысить явку – нет у нас в законе ни какого-то порога, ни каких-то цифр. Цель – дать людям возможность комфортно проголосовать. А то, насколько явка будет высока, зависит, наверное, от кандидатов – сейчас основные все уже заявились, прошли конференции парламентских партий", – отметила она.

По словам эксперта, электронное голосование – полезная технология, которая позволяет избирателям реализовывать свое право выбора вне зависимости от своего местоположения и занятости.

Как подчеркнула Август, важным нововведением станет появление на участках терминалов, с помощью которых избиратели смогут проголосовать электронно на любом другом участке. Она добавила, что это будет удобно, если фактическое место проживания не совпадает с адресом прописки.

В целом модернизация системы голосования вписывается в логику развития Москвы, отметила политолог.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 24 регионах в сентябре этого года. Московский регион стал одним из них.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На выборы градоначальника выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Леонид Зюганов – от КПРФ, Сергей Собянин – от "Единой России" и Борис Чернышов – от ЛДПР, Иван Новиков – как самовыдвиженец. Всего документы на участие в выборах подали 11 человек.

Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения