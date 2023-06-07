ЦИК РФ утвердил дистанционное электронное голосование в 24 регионах в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

ЦИК РФ утвердил проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 24 регионах в сентябре этого года, сообщает ТАСС.

"Всего в ЦИК за это время была отправлена 31 заявка, 7 регионов по прошествии времени свои заявки отозвали. По числу избирательных кампаний ДЭГ в этому году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня. Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 миллиона человек", – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ДЭГ пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.

Ранее Памфилова заявила, что у России нет необходимости "соблюдать ритуал" и приглашать бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ при проведении выборов. По мнению главы ЦИК, БДИПЧ ОБСЕ политические помогают Киеву в украинском кризисе, поэтому в случае их приглашения они будут очернять выборы в РФ.

Кроме того, Памфилова считает, даже если честные специалисты-наблюдатели из разных стран адекватно напишут свои отчеты о выборах в России, то все равно "есть заранее подготовленный эрзац отчета, в котором четко, под диктовку англосаксов подписан нам политический приговор".

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