Памфилова заявила, что России нет смысла соблюдать ритуал приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет работать на дискредитацию выборов в России и нет смысла приглашать зависимую от западных стран организацию на выборы в РФ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сейчас БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили... И они в этом участвуют, в той же войне, только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Памфиловой, раньше Россия испытывала определенные иллюзии насчет этой организации и платила большие взносы. Однако сейчас, по ее мнению, "все эти лживые фасады рухнули" и не имеют никакого смысла и значения.

Глава ЦИК РФ считает, что России больше не нужны подобные ритуалы с приглашением БДИПЧ ОБСЕ. По ее словам, даже если честные специалисты-наблюдатели из разных стран адекватно напишут свои отчеты о выборах в России, то все равно "есть заранее подготовленный эрзац отчета, в котором четко, под диктовку англосаксов подписан нам политический приговор".

Главной задачей Памфилова назвала то, чтобы народ принимал выборы и доверял им. По ее мнению, именно у избирателей не должно быть никаких сомнений в чистоте, честности и достоверности результатов выборов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы общество контролировало и наблюдало в полной мере этот процесс. И для этого мы сделаем все, что необходимо", – резюмировала она.

Ранее Памфилова заявила о подготовке "врагов РФ" к дискредитации выборов в стране. По ее словам, в Центризбиркоме уже сейчас ощущают и знают, какая к этому идет подготовка.