Памфилова заявила о подготовке "врагов РФ" к дискредитации выборов в стране

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В Центризбиркоме уже сейчас ощущают и знают, какая идет подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в России, особенно президентские. Об этом РИА Новости сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в связи с этим очень важно работать на опережение.

"Очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прах и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", – сказала Памфилова.

29 мая Владимир Путин подписал указ, который разрешает после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ вероятность проведения выборов на территории, где введено военное положение.

До этого в стране запрещалось проводить на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, а также в органы местного самоуправления. Теперь старое ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября. Кроме того, в 2024 году состоятся выборы президента.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что в условиях спецоперации на Украине появились предложения отложить предстоящие в сентябре региональные и местные выборы в России, а также президентское голосование 2024 года.