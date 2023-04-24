Памфилова заявила о намерении Запада сорвать выборы президента России в 2024 году

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что западные страны планируют сорвать выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами", – сказала она.

При этом Памфилова заявила, что уверена в высокой явке на выборах президента в 2024 году. По ее словам, этот выбор будет особо значим как для россиян, так и для всего остального мира.

Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная система страны готова к проведению выборов.

До этого Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах президента пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано. Она подчеркнула, что ни один новый регион, из тех, что еще не проводил электронное голосование, на выборах президента не будет его применять.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль разделяет уверенность председателя КНР Си Цзиньпина, что россияне поддержат Владимира Путина в случае его участия в выборах президента в 2024 году. Он подчеркнул, что председатель КНР не говорил, что Путин примет участие в выборах, а лишь выразил уверенность, что российские граждане поддержат его.