Электронное голосование на выборах президента будет в регионах, где уже опробовано – ЦИК

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Дистанционное электронное голосование на выборах президента пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование", – приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что ни один новый регион, из тех, что еще не проводил электронное голосование, на выборах президента не будет его применять.

Памфилова также сообщила, что в единый день голосования в 2023 году, ЦИК отберет не более двух десятков регионов России, которые смогут применять дистанционное электронное голосование.

По ее словам, это будет зависеть от критериев, которые регионы должны будут выполнить, среди которых охват интернетом определенного процента жителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не озвучивал свои планы относительно президентских выборов 2024 года. Он добавил, что ему неизвестно, когда президент может выступить с соответствующим заявлением.