Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Началась регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Регистрация продлится до 26 мая, а само голосование пройдет с 22 по 28 мая. Уточняется, что зарегистрироваться можно, пройдя аутентификацию на портале "Госуслуг".

Поучаствовать в электронном предварительном голосовании "Единой России" (в новых регионах РФ в том числе и очно) могут все граждане от 18 лет и старше. Основным условием для участия является регистрация на территории населенного пункта, где пройдут выборы, рассказал замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

В пресс-службе "Единой России" также напомнили, что выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании партии проходит до 27 апреля. Подать заявку можно в электронной форме на сайте "Единой России". При этом агитационный период для кандидатов начнется сразу после выдвижения и завершится 21 мая.

Ранее сообщалось, что на селекторном совещании по подготовке и запуску внутрипартийных выборов в 2023 году депутаты фракции "Единая Россия" определили ряд возможных рисков.

В частности, Сергей Перминов отнес к таким рискам тревожность общества и напряженность в отдельных социальных слоях, снижение дальности планирования жителей, негативные настроения в обществе и недоработки административного характера, диссонанс между элитами, "цепную реакцию" и другие.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что подготовит предложения по усовершенствованию механизмов общественного контроля за выборами, новые инструменты могут быть опробованы уже в ближайший единый день голосования осенью 2023 года.

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