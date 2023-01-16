ЦИК РФ подготовит предложения по улучшению механизмов общественного наблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центризбирком РФ подготовит предложения по усовершенствованию механизмов общественного контроля за выборами, новые инструменты могут быть опробованы уже в ближайший единый день голосования осенью 2023 года, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

По ее словам, в данном направлении имеются точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации.

"Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", – заявила Памфилова.

Она напомнила, что в 2017 году ЦИК выступил в качестве одного из инициаторов формирования института общественного контроля. По словам Памфиловой, общественные наблюдатели "встряхнули" работу избирательных комиссий, усилив независимый контроль и сделав процесс голосования более прозрачным и открытым.

Ранее Владимир Путин поручил первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, главе ЦИК Элле Памфиловой и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой до 1 июля подготовить предложения по совершенствованию механизмов общественного контроля за выборами.

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