В Кремле начали подготовку к переизбранию Путина в 2024 году – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года. Тем не менее внутриполитический блок Кремля уже начал готовиться к ней, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Выборы намечены на 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом Федерации в декабре 2023 года. Президентские выборы 2018 года были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря.

По информации источников, представители администрации уже проводили консультации по новым выборам с экспертами. Пока что все это носит предварительный характер: идеологическая составляющая еще не определена, хотя ожидается, что она будет основываться на теме единства.

Другие источники сообщают, что обсуждение будущей президентской кампании началось еще в январе прошлого года, а РБК писал, что совещания в Кремле на эту тему проводились летом 2021 года. При этом в феврале 2022 года перед "Единой Россией" поставили задачу обновить свою базу сторонников.

Представители Кремля собираются внимательно следить за региональными выборами 2023 года, которые состоятся в сентябре, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных. Важно, что и региональные, и президентские выборы будут проходить практически в одних и тех же условиях – при специальной военной операции, санкциях и эскалации в международных отношениях.

Также важно, что в этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что Владимиру Путину сейчас нет замены, поэтому ему придется остаться на посту президента, хочет он этого или нет. Степашин подчеркнул, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", однако, по его мнению, в данном случае Путину нужно остаться на посту.

В декабре 2021 года пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок. Песков затруднился назвать политиков, равных Владимиру Путину по харизме, отметив, что по данной характеристике российский лидер уникален. При этом, по мнению представителя Кремля, тема транзита власти в 2024 году на рабочем уровне не стоит.

До этого Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.

Президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Очередные выборы президента назначены на 2024 год. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок.



Путин ответил на вопрос о преемнике

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