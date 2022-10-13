Экс-премьер оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году

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Владимиру Путину сейчас нет замены, поэтому ему придется остаться на посту президента, хочет он этого или нет, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

"Наверное, многие думали, надо ли идти Путину в президенты через два года или нет. Я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев", – цитирует его РИА Новости.

Степашин подчеркнул, что тоже считает, что "вечно нельзя быть руководителем страны", однако, по его мнению, в данном случае Путину нужно остаться на посту.

"Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II, по сути дела, его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир", – заключил бывший председатель правительства.

В декабре прошлого года пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок в 2024 году. Песков затруднился назвать политиков, равных Владимиру Путину по харизме, отметив, что по данной характеристике российский лидер уникален. При этом, по мнению представителя Кремля, тема транзита власти в 2024 году на рабочем уровне не стоит.

Ранее Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.

Президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Очередные выборы президента назначены на 2024 год. Согласно Конституции РФ, Путин может избираться на новый срок.



Путин ответил на вопрос о преемнике

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