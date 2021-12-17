В Кремле рассказали, кто станет президентом после Путина

Фото: kremlin.ru
У Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ. Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто – тот, за кого проголосуем мы с вами", – отметил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок в 2024 году.
"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", – пояснил пресс-секретарь президента.
Песков затруднился назвать политиков, равных Владимиру Путину по харизме, отметив, что по данной характеристике российский лидер уникален.
"По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о (Гельмуте. – Прим. ред.) Коле, о той же Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, можно говорить о Жаке Шираке – это я говорю о тех, с кем он пересекался, можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", – добавил пресс-секретарь президента.
При этом, по мнению представителя Кремля, тема транзита власти в 2024 году на рабочем уровне не стоит.
"Во-первых, работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем, с этим ковидом, вот только что говорили о всех вызовах мировых, связанных с ковидом", – заключил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.
Путин ответил на вопрос о преемнике
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: