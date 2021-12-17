В Кремле рассказали, кто станет президентом после Путина

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У Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ. Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто – тот, за кого проголосуем мы с вами", – отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок в 2024 году.

"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", – пояснил пресс-секретарь президента.

Песков затруднился назвать политиков, равных Владимиру Путину по харизме, отметив, что по данной характеристике российский лидер уникален.

"По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о (Гельмуте. – Прим. ред.) Коле, о той же Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, можно говорить о Жаке Шираке – это я говорю о тех, с кем он пересекался, можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", – добавил пресс-секретарь президента.

При этом, по мнению представителя Кремля, тема транзита власти в 2024 году на рабочем уровне не стоит.

"Во-первых, работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем, с этим ковидом, вот только что говорили о всех вызовах мировых, связанных с ковидом", – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию, однако говорить о планах на 2024 год преждевременно.