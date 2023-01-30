ЕР определила возможные "риски момента" на выборах в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На селекторном совещании по подготовке и запуску внутрипартийных выборов в 2023 году депутаты фракции "Единая Россия" определили ряд возможных рисков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника заседания и замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

"На совещании, которое касалось подготовки и запуска предварительного голосования, мы разбирали все компоненты предстоящей кампании: уровень поддержки партии, стоящие перед ней вызовы и реакцию на них, рассказали о методах социальных исследований, этапах предварительного голосования", – рассказал он.

К "рискам момента", как охарактеризовали их в ЕР, Перминов отнес тревожность общества и напряженность в отдельных социальных слоях, снижение дальности планирования жителей, негативные настроения в обществе и недоработки административного характера, диссонанс между элитами, "цепную реакцию" и другие.

Источник издания, присутствовавший на заседании, объяснил, что напряженность общества в отдельных социальных стратах заключается в волнении студентов по вопросам мобилизации.

Негативная реакция населения может проявиться на фоне публикаций фотографий депутатов с отдыха. Между тем "цепную реакцию" можно объяснить снижением доверия к власти в условиях неадекватного поведения некоторых ее представителей.

10 сентября в России планируют провести прямые выборы губернаторов 20 регионов. В этот день в РФ также выберут новых глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и16 заксобраний.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что страны Запада ведут целенаправленную дискредитацию выборов в России. Запад готовит провокацию к единому дню голосования 10 сентября. Она считает, что Запад стремится расколоть российское общество изнутри.



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