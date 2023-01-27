КПРФ предложила в новой Конституции сократить президентский срок до 5 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев представил проект новой российской Конституции. Об этом он написал своем в телеграм-канале.

"Мне поручили написать главу о местном самоуправлении. Но по факту пришлось смотреть все и те проекты, что писаны уже, и править и добавлять", – написал Матвеев.

Согласно его проекту, президентский срок должен быть сокращен до 5 лет и ограничен двумя сроками. Кроме того, по проекту президент имеет правило отстранять от должности губернаторов и глав местного самоуправления.

Однако отстранение может быть только за нарушения Конституции и законов. Матвеев предложил запретить президенту распускать Верховный совет.

Также в проекте новой Конституции подняли порог явки на выборы президента с 51% до 2/3.



Кроме того, Матвеев не записал, как будет называться государство в обновленной Конституции – Россия или Российский Союз.

Ранее сообщалось, что новую Конституцию приняли в ДНР на заседании парламента 30 декабря 2022 года. Проект поддержали 76 местных парламентариев.

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