01:28Политика
Конституции ДНР и ЛНР собираются принять 30 декабря
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Конституции ДНР и ЛНР, вошедших в состав России, будут одновременно приняты в пятницу, 30 декабря. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Госдуме, сообщает газета "Ведомости".
"В пятницу, 30 декабря, будут синхронно приняты конституции двух новых республик в составе России – ДНР и ЛНР", – заявил собеседник издания.
Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка ранее заявлял, что новую конституцию республики планируется принять до конца 2022 года.
Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись с 23 по 27 сентября. Жители регионов поддержали данную инициативу.
Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале.
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