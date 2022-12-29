Принятие новых регионов в состав РФ завершило попытки вести равный диалог с Западом – МИД

Фото: Москва24/Лидия Широнина

Начало спецоперации и принятие в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стало завершением 30-летнего периода попыток выстраивания равноправного сотрудничества с западными странами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России об основных внешнеполитических итогах 2022 года, размещенном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что решение о начале специальной военной операции было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН в целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня. Другими непростыми, но необходимыми шагами российского руководства стало признание независимости ДНР и ЛНР, а также проведение референдумов в этих республиках и на освобожденных территориях.

"Эти события, как и возвращение в родную гавань Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории. Одновременно они подвели черту под 30-летним периодом честных попыток России выстроить равноправное взаимодействие с коллективным Западом", – заявили в министерстве.

Также там отметили, что в уходящем году Россия не отступила от своих обязательств по укреплению стратегической стабильности и международной безопасности. В этих целях было сделано несколько важных шагов.

"По нашей инициативе в январе принято совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", – подчеркивается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН очередной бредовой пиар-акцией США. По замыслу киевских властей, саммит должен способствовать выполнению "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую Захарова назвала "странными измышлениями".

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