Инициатива Киева о "мирном саммите" является бредовой пиар-акцией США – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН очередной бредовой пиар-акцией США. Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что Киев предлагает провести саммит в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля 2023 года. По замыслу киевских властей, он должен способствовать выполнению "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую Захарова назвала "странными измышлениями".

"Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца", – сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил при посредничестве ООН провести к концу февраля следующего года "мирный саммит". Также он призвал исключить Россию из международной организации.

Комментируя это заявление, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что проведение "мирного саммита" без Москвы невозможно.

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