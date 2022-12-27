В постпредстве РФ при ООН оценили предложение Украины о "мирном саммите"

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"Мирный саммит" невозможен без участия в нем России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее выступил с предложением провести "мирный саммит" к концу февраля. По его словам, власти страны предпочли, чтобы он прошел на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника.

Полянский же обратил внимание на "пространное заявление" о том, что Россия "стала членом СБ и ООН незаконно". Он также указал на предложение Киева исключить из организации Москву.

"Этот бред уже стал "фирменным номером" постпреда киевского режима в ООН господина (Сергея) Кислицы, на эти его истерики на заседаниях СБ попросту никто не реагирует", – считает Полянский.

По его мнению, две эти новости являются взаимоисключающими. Он отметил, что "саммит мира" без России быть не может, а без Украины его представить "очень просто".

Полянский подчеркнул, что именно это является кошмарным сценарием для инициаторов таких предложений. Он также указал, что таким образом они именно к этому сценарию и приближают. Первый зампостпреда при ООН назвал такую деятельность "дипломатией 404".

Ранее Кулеба заявил, что Украина намерена поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. По его мнению, Москва вообще не имеет права быть постоянным членом СБ ООН и ООН.



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