В МИД Украины заявили о планах поставить вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН

Фото: depositphotos/billperry

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в ООН вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что с данной позицией Киев намерен выступить 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джозефу Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН. Два конгрессмена заявили о якобы нарушении Россией целей и принципов ООН и выступили с подобным заявлением к администрации Байдена.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!