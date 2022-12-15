Конгрессмены призвали Байдена добиться исключения России из Совбеза ООН – СМИ

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В конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джозефу Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН. Об этом сообщает Foreign Policy.

В издании указано, что два конгрессмена заявили о нарушении Россией целей и принципов ООН, и пытаются добиться от администрации Байдена шагов, которые помогут ограничить привилегии России в ООН.

В резолюции содержатся утверждения о якобы нарушениях Москвой устава ООН, что, по мнению конгрессменов, "ставит под сомнение ее право занимать место в Совбезе".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН.

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