США могут ввести санкции против ряда членов правительства РФ – СМИ

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Несколько членов правительства России могут войти в новый санкционный список США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Под санкции может подпасть глава "Норникеля" Владимир Потанин. Ограничения также могут затронуть принадлежащие ему "Росбанк" и компанию "Интеррос". При этом санкции не коснутся "Норникеля".

По данным издания, документ также затронет супругу Потанина и его яхты.

Очередной пакет антироссийский санкций должны представить в четверг, 15 декабря.

Накануне Великобритания объявила о санкциях в отношении 12 представителей старшего командного состава ВС РФ. Ограничения коснулись тех, кто был задействован в нанесении ударов по украинским городам. В их числе оказался командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.



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