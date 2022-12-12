В МИД Венгрии заявили, что девятый пакет санкций против РФ не затронет ядерную энергетику

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Девятый пакет антироссийский санкций ЕС не будет затрагивать сферу ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

По его словам, Венгрия ясно указала, что безопасность энергоснабжения страны не может быть поставлена под угрозу очередным пакетом санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран – членов ЕС не смогли согласовать 9-й пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Проект вернули на рассмотрение постпредов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что утверждение санкций могут отложить из-за разногласий между странами ЕС.



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