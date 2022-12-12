Боррель заявил, что ЕС не успел согласовать новый пакет санкций против РФ

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не смогли утвердить очередной пакет санкций против РФ до начала встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Он отметил, что дискуссия по данному вопросу будет сложной.

"Это будет очень длинный и сложный совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен. Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы", – передает РИА Новости его слова.

Боррель рассказал, что в ЕС надеялись, что новые санкционные меры успеют согласовать до начала заседания министров, однако не получилось. Он отметил, что до конца дня есть еще время, однако прийти к согласию будет сложно, поскольку есть разные взгляды на некоторые вопросы.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека правительством стран.

В список попали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга и шесть организаций. Они якобы причастны к систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против спецоперации на Украине.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

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