Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против РФ

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Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По данным агентства, проект вернули на рассмотрение постпредов. Вопрос о новых санкциях обсудят на заседании комитета постоянных представителей ЕС ("Корепер"), намеченном на 20:00 по московскому времени, уже после завершения министерской встречи.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, разногласия между странами ЕС сохраняются, поэтому утверждение санкций могут отложить.

Боррель отметил, что в ЕС надеялись, что новые санкционные меры успеют согласовать до начала заседания министров, однако не получилось.

Он отметил, что до конца дня есть еще время, однако прийти к согласию будет сложно, поскольку есть разные взгляды на некоторые вопросы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

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