Санкции ЕС могут коснуться Корчевникова, Лепса и Пучкова – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В новый санкционный список Евросоюза против России могут попасть 144 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euobserver.

Среди них – ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков. Также новые меры ЕС могут коснуться членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав телеканалов "РЕН ТВ" и "ТВ-Новости".

Кроме того, санкции могут ввести против людей, якобы связанных с Русским имперским движением, клубом "Русич" и Союзом добровольцев Донбасса.

В рамках санкций у телеканалов НТВ, НТВ-МИР, "Россия 1" и "РЕН ТВ" отзовут лицензии на вещание в странах ЕС. Также проект нового пакета санкций предусматривает замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка – "Еврообсервер".

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, разногласия между странами ЕС сохраняются, поэтому утверждение санкций могут отложить. Он отметил, что в ЕС надеялись, что новые санкционные меры успеют согласовать до начала заседания министров, однако не получилось.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые антироссийские санкции со стороны Запада не останутся без ответа. Она также уточнила, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

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