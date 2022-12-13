Британия объявила о новом пакете санкций против России

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Правительство Великобритании ввело санкции против 12 представителей старшего командного состава ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление британского кабмина.

"Двенадцать старших командиров российских вооруженных сил, включая подразделения, задействованные в нанесении ударов по украинским городам, подпали под санкции", – говорится в сообщении.

В числе подпавших под санкции оказался командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин и другие лица.

До этого стало известно, что главы МИД стран – членов ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Ранее санкционные ограничения в отношении российских ведомств ввели власти Канады. В список вошли МИД, СК, ФСИН и другие структуры РФ.

В ответ на ограничения со стороны Канады правительство России ввело санкции в отношении 200 ее граждан.



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