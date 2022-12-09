Канада ввела санкции против ряда российских ведомств

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Власти Канады ввели санкции против ряда российских ведомств, в числе которых министерство иностранных дел (МИД), Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Следственный комитет и министерство юстиции (Минюст). Об этом сообщает РИА Новости.

В список подпавших под ограничительные меры власти Канады также включили Федеральное агентство по делам национальностей России (ФАДН).

До этого Канада ввела санкции против РФ и Ирана за нарушение прав человека. Под санкционные ограничения подпали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга, а также 6 организаций. По мнению канадских властей, лица и организации якобы причастны к систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против проведения спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прокомментировала ограничения словами о том, что властям предстоит продолжить масштабную работу. Вместе с тем она заявила, что Канада продолжит отстаивать права людей.



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