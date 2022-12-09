Россия ввела санкции против 200 граждан Канады

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Россия установила санкционные ограничения в отношении 200 граждан Канады в ответ на действия государства. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

Санкциями РФ запретила въезд на территорию страны ряду канадских граждан.

"В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо", – говорится в сообщении.

Накануне власти Канады ввели санкции против российских ведомств, в числе которых оказались МИД, ФСИН, СК, Минюст и ЦИК. Также в отношении РФ были введены санкции за нарушение прав человека. Под санкционные ограничения подпали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга, а также 6 организаций.



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