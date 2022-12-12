Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

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Главы МИД стран – членов ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Он выразил надежду, что пакет получится согласовать до конца недели. Боррель отметил, что антироссийские санкции очень эффективны. По его мнению, они подрывают возможности России по производству нового вооружения.

"Мы узнали, что около 1,5 миллиона человек только в Одессе находятся сейчас без электричества. В Одессе сейчас около 0 градусов. Это называется преступлением против человечества. Это военные преступления", – приводит слова Борреля ТАСС.

Он подчеркнул, что украинцам нужна поддержка, поэтому ЕС стоит продолжать помогать Киеву. Боррель уточнил, что министры согласились с этим предложением.

По его словам, Евросоюз готов оказывать максимальную поддержку Украине, для чего было принято решение о расширении Европейского фонда мира.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран – членов Евросоюза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Тогда сообщалось, что проект вернули на рассмотрение постпредов. Тогда Боррель рассказал, что между странами сохраняются разногласия.



ЕС готов к дипломатическому решению по Украине – Боррель

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