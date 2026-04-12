Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Юрия Куклачева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Сергей Собянин поздравил художественного руководителя Театра кошек Куклачева, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр города отметил, что творчество Куклачева дарит добро, любовь и является примером дружбы между человеком и животным.

"Убежден, что Ваш прекрасный театр и его четвероногие актеры и впредь будут радовать детей и взрослых замечательными спектаклями, делать мир вокруг чуточку лучше", – добавил Собянин.

Кроме того, в текущем 2026 году театру кошек Куклачева исполняется 36 лет. Указывалось, что в труппе театра работают уже более 200 кошек. Также в театре появились 3 фронтовых кота, которых спасли волонтеры, – Глуша, Холли и Вижа.

