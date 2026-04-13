Уроженец Белоруссии Гофман возглавит израильский "Моссад"

Фото: depositphotos/dnaveh

Новым директором разведывательной службы Израиля "Моссад" стал уроженец Белоруссии, военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху.

Кандидатуру Гофмана утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности. Израильский премьер уже подписал распоряжение о назначении Гофмана следующим руководителем "Моссада". Он вступит в должность 2 июня 2026 года.

"Генерал-майор Гофман в последние два года служит моим военным секретарем. Речь идет об офицере выдающемся, смелом и творческом, который на протяжении всей войны проявил нестандартное мышление и впечатляющую хитрость", – отметил Нетаньяху.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году он вместе с родителями репатриировался в Израиль, а спустя пять лет был призван на срочную службу в ЦАХАЛ. В 2022 году его назначили на должность главы национального центра учений сухопутных войск, а в 2024 он стал военным секретарем Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые назначил женщину главой государственной гражданской службы за более чем 100-летнюю историю должности. Пост заняла Антония Ромео.

Ромео занимает пост постоянного секретаря МВД Великобритании и считается самым долго работающим членом правительства со стажем более 25 лет. На новой должности она будет отвечать за реформирование госаппарата и реализацию правительственной повестки.