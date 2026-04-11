Израильский посол в США заявил, что Израиль не будет обсуждать перемирие с "Хезболлах"

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер во время телефонного разговора с ливанским коллегой заявил, что Израиль отказался обсуждать перемирие с шиитским движением "Хезболла", сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, данная тема не будет подниматься на будущих переговорах.

При этом ранее появилась информация, что о прекращении ударов по "Хезболла" попросили власти США и Ливана. По информации журналистов, некоторые чиновники в Израиле в целом согласны с таким предложением, подчеркивая, что временная пауза отвечает интересам Тель-Авива.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командным центрам и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Исламская Республика обвинила США в нарушении трех пунктов мирного предложения. Переговоры двух стран должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

