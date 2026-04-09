Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 07:13

Политика

Трамп заявил, что войска США останутся в районе Ирана до заключения мирной сделки

Фото: whitehouse.gov

Американские военные корабли, самолеты и солдаты будут оставаться на своих позициях в районе Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет достигнуто в полном объеме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и все остальное, что является целесообразным и необходимым для нанесения смертоносных ударов и уничтожения и без того значительно ослабленного противника, останутся на своих позициях в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое реальное соглашение не будет выполнено в полном объеме", – написал Трамп.

Президент США пригрозил Ирану более масштабными и мощными обстрелами, если не будет прогресса по мирному урегулированию. Трамп подчеркнул, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым и безопасным для судоходства.

"Тем временем наши великие вооруженные силы готовятся и отдыхают, с нетерпением ожидая, по сути, своего следующего завоевания. Америка вернулась!" – заключил глава Белого дома.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако в тот же день Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Исламская Республика обвинила США в нарушении трех пунктов мирного предложения. Переговоры двух стран должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Политолог рассказал об условиях заключения перемирия между США и Ираном

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика