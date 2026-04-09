Политика

Иран обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

Американская сторона уже нарушила три пункта мирного предложения Ирана еще до начала переговоров. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

Речь идет о нарушении режима прекращения огня в Ливане, инциденте с беспилотником в воздушном пространстве над иранским городом Лар, а также о позиции Вашингтона по вопросу обогащения урана.

Галибаф назвал бессмысленным соглашение о прекращении огня или проведение каких-либо переговоров в таких обстоятельствах.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Иран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Однако спустя некоторое время Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам движения "Хезболла". Военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

