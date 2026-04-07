Синоптик Ильин: погода до плюс 16 вернется в столичный регион к середине апреля

Похолодание до 2–4 градусов с осадками наступит в столичном регионе в ближайшие дни, сообщили эксперты. Когда ждать возвращения весеннего тепла, разбиралась Москва 24.

Снова холода?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Арктическое вторжение ожидает московский регион уже на этой неделе, принеся снег и гололедицу. Похолодание прекратится только к 11–12 апреля, рассказал Москве 24 специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.



Михаил Леус специалист центра погоды "Фобос" До конца нынешней недели погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уже сегоднявыходит на юго-восток Центрального федерального округа и в последующие дни будет медленно перемещаться в районы Средней Волги.

При этом четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем недели: лишь 2–4 градусов тепла в дневные часы, добавил эксперт.

"Такая температура на 4–5 градусов ниже, чем она должна быть по климату", – отметил специалист.

Также синоптик опроверг сообщения СМИ, которые писали о выпадении в столице до 8 сантиметров снега на этой неделе. Как уточнил Леус, с учетом местного климата и ранее фиксировавшихся рекордов высота сугробов иногда составляла и 50 сантиметров, но на предстоящей неделе ожидается не более 1–2 сантиметров.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал Москве 24, что похолодание в столице может наблюдаться и в мае. Оно называется возвратным и является аналогом бабьего лета, только наоборот. Такая погодная особенность возникает из-за заноса холодных арктических воздушных масс на юг.

В ожидании тепла

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин отметил в разговоре с Москвой 24, что в регионах Центрального федерального округа в минувшее воскресенье наблюдался град.

"Что касается продолжения текущей недели, сохранится погода под влиянием атмосферных фронтов и циклона, ожидается преобладание облачности с осадками, особенно в ночные часы", – отметил эксперт.

По его словам, ночью с 7 на 8 апреля температура воздуха будет находиться в положительной зоне от 0 до 5 градусов. В среду, 8 апреля, в Москве плюс 7–9 градусов днем, по области – плюс 5–10.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В четверг-пятницу будет совсем холодно: 2–7 градусов днем в отдельных районах Московской области и от 0 до минус 5 в ночные часы. Прибавится сильный плотный ветер: северный, северо-западный с переходом в четверг на северо-восточный 6–11 м/с. Также могут быть порывы до 15 м/с. К тому же в четверг днем может пойти мокрый снег, который с сильным ветром будет похож на метель.

К выходным дням процессы в атмосфере начнут перестраиваться: температура до конца рабочей недели подрастет до 6–10 градусов, а в субботу ожидаются небольшие осадки. В воскресенье – с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, который возможен во второй половине дня. Температура воздуха ожидается до плюс 14, сообщил Ильин.

"В начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться: прекратятся ночные заморозки и в дневные часы, скорее всего, к среде 15 апреля, то есть к середине месяца, устойчиво потеплеет до плюс 11–16. Кроме того, в начале рабочей недели, а также в субботу будет небольшой дождь, но со среды по пятницу без существенных осадков", – рассказал синоптик.

Однако исключать того, что к концу второй декады апреля температура не станет понижаться, не стоит. Нулевых и отрицательных значений в дневные часы не будет, но при прохождении холодных атмосферных фронтов температура воздуха может днем достигать всего плюс 7–12 градусов, предупредил эксперт.

Тем не менее явление окажется кратковременным, и к началу третьей декады снова стоит ждать потепления – столбик термометра подойдет к отметке около 15 градусов. В целом такие температуры для апреля считаются обычными, заключил Ильин.

