Пик арктического вторжения со снегом ожидается в Москве 9 апреля

Пик арктического вторжения со снегом и гололедицей ожидается в столице в четверг, 9 апреля. Об этом Москве 24 рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До конца нынешней недели погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уже сегодня (во вторник, 7 апреля. – Прим. ред.) выходит на юго-восток Центрального федерального округа и в последующие дни будет медленно перемещаться в районы Средней Волги", – отметил Леус.

По его словам, именно этот циклон сформирует северные воздушные потоки над центральной частью страны, из-за чего к столице будет поступать холодный арктический воздух. Циклон завершит свое существование лишь в выходные, 11–12 апреля, в районе Средней Волги.

При этом 7-е число в столице станет последним днем на текущей неделе, когда температура будет выше климатической нормы. Вновь в норму погода вернется в первый выходной день. По словам синоптика, 7 апреля в городе будет от 7 до 9 градусов тепла, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

Также в этот день пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление к вечеру начнет расти с 734 до 737 миллиметров ртутного столба. Рост показаний барометров продлится до конца недели.

В среду, 8 апреля, в городе будет облачная погода с кратковременными дождями, которые будут переходить в мокрый снег. Ночью не исключена гололедица. Днем будет от 4 до 6 градусов тепла, что несколько ниже климатической нормы.

Четверг может стать самым холодным днем текущей недели, уверен синоптик. В ночные часы в этот день температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Днем же столбики термометров не поднимутся выше 2–4 градусов тепла.

"Такая температура на 4–5 градусов ниже, чем она должна быть по климату", – указал специалист.

По словам синоптика, погода в этот день будет облачной, возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах столичного региона не исключается появление временного снежного покрова до 1–2 сантиметров.

Влияние циклона начнет ослабевать в пятницу, 10 апреля, поэтому поступление холодного воздуха станет менее заметным. Ночью ожидается небольшой снег и гололедица, температура составит от 0 до минус 2 градусов. Днем столбики термометров покажут 4–6 градуса тепла. Также пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.



"В субботу влияние циклона будет ослабевать, в облаках появятся неустойчивые прояснения. Ночью уже без существенных осадков и около 0 градусов. Местами возможно сохранение гололедицы", – указал Леус.

Днем в воскресенье воздух в столице прогреется до 8–10 градусов тепла, а в понедельник, 13-го числа, столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов. При этом 12 апреля в регионе не исключаются небольшие дожди, но температура будет уже выше апрельской нормы, резюмировал синоптик.

При этом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что на текущей неделе в столице якобы прогнозируется до 8 сантиметров снега. Учитывая климат и рекордные значения, в столице в апреле действительно бывали случаи, когда высота сугробов достигала 50 сантиметров, указал Леус. При этом центр погоды "Фобос" ожидает на текущей неделе именно до 1–2 сантиметров снежного покрова.

Ранее в лаборатории климатологии Института географии РАН объясняли ухудшение погоды в Москве с дождем и мокрым снегом возвратным похолоданием. Эксперты сравнили падение температуры с бабьим летом, но наоборот. В апреле такие заморозки чаще длятся от 2 до 5 суток, после чего температурный фон возвращается к сезонной норме. При этом подобные явления возможны и в мае.

