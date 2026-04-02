В РАН объяснили предстоящий мокрый снег в Москве возвратным похолоданием

Предстоящее ухудшение погоды в Москве с дождем и мокрым снегом связано с возвратным похолоданием. Об этом рассказал Москве 24 директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Эксперт прокомментировал прогнозы синоптика центра "Фобос" Евгения Тишковца, согласно которым в начале следующей недели (с 6 по 12 апреля. – Прим. ред.) в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица. Ожидаемое падение температур Семенов сравнил с "бабьим летом", которое происходит на стыке лета и осени, принося кратковременное тепло. По такому же принципу работает возвратное похолодание.

Семенов пояснил, что в апреле такие заморозки чаще носят характер погодной аномалии и не являются устойчивым климатическим эффектом. Как правило, подобные периоды длятся от 2 до 5 суток, после чего температурный фон возвращается к сезонной норме.

Он также добавил, что такие процессы связаны с кратковременными вторжениями холодного воздуха на фоне общего перехода к летнему сезону. По его словам, подобные явления возможны и в мае.

"Связано это с тем, что в мае на континенте уже тепло, поток солнечной радиации уже близок к максимуму, который будет 20 июня. А Арктика в это время – высокие широты, там только начинается зима, поэтому там холодно. Когда возникает занос воздушных масс с севера на юг, с Арктики в наши широты, возникают сильные холодные аномалии", – сказал Семенов.

Ранее сообщалось, что до 5 апреля в Москве и Подмосковье установилась аномально жаркая погода. По уточнению Гидрометцентра России, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 и более градусов.

В связи с прогнозами МЧС Москвы призвало жителей и гостей столицы проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.