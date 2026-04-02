02 апреля, 12:53

В РАН объяснили предстоящий мокрый снег в Москве возвратным похолоданием

Предстоящее ухудшение погоды в Москве с дождем и мокрым снегом связано с возвратным похолоданием. Об этом рассказал Москве 24 директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Эксперт прокомментировал прогнозы синоптика центра "Фобос" Евгения Тишковца, согласно которым в начале следующей недели (с 6 по 12 апреля. – Прим. ред.) в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица. Ожидаемое падение температур Семенов сравнил с "бабьим летом", которое происходит на стыке лета и осени, принося кратковременное тепло. По такому же принципу работает возвратное похолодание.

Семенов пояснил, что в апреле такие заморозки чаще носят характер погодной аномалии и не являются устойчивым климатическим эффектом. Как правило, подобные периоды длятся от 2 до 5 суток, после чего температурный фон возвращается к сезонной норме.

Он также добавил, что такие процессы связаны с кратковременными вторжениями холодного воздуха на фоне общего перехода к летнему сезону. По его словам, подобные явления возможны и в мае.

"Связано это с тем, что в мае на континенте уже тепло, поток солнечной радиации уже близок к максимуму, который будет 20 июня. А Арктика в это время – высокие широты, там только начинается зима, поэтому там холодно. Когда возникает занос воздушных масс с севера на юг, с Арктики в наши широты, возникают сильные холодные аномалии", – сказал Семенов.

Ранее сообщалось, что до 5 апреля в Москве и Подмосковье установилась аномально жаркая погода. По уточнению Гидрометцентра России, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 и более градусов.

В связи с прогнозами МЧС Москвы призвало жителей и гостей столицы проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

Гроза ожидается в Москве 2 апреля

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

