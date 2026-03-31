31 марта, 18:01

В МЧС Москвы рекомендовали избегать перегрева и пить больше воды из-за аномальной жары

Москвичам дали рекомендации в связи с прогнозируемой аномальной жарой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой жителям и гостям столицы следует проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. Такие рекомендации дали в ГУ МЧС Москвы.

Там также призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. При необходимости нужно позвонить по номерам 101 или 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что с 1 по 5 апреля в Москве и Подмосковье прогнозируется аномально жаркая погода. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7 и более градусов.

При этом март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, отметил ранее метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточная температура воздуха составила 4,7 градуса, в то время как средняя температура в 2007-м, когда был установлен прошлый рекорд, составила 4,4 градуса.

Апрель и май в Москве будут теплее климатической нормы

