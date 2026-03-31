31 марта, 15:56

Суточный рекорд тепла установлен в столице 31 марта

Рекорд тепла для 31 марта зафиксирован в Москве. Температура поднялась до 17,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такие значения были выявлены к 15:00 на метеостанции ВДНХ.

Метеоролог подчеркнул, что таким образом был побит рекорд тепла, установленный в 2007 году, когда столбики термометров в столице показали 17,2 градуса.

Вместе с тем март 2026 года оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса.

При этом за последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – весенним.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на Пасху, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

По его словам, температура в утренние часы составит плюс 4–8 градусов, а днем – 9–14 градусов. Также в первую половину дня осадков не ожидается, однако вечером не исключен небольшой дождь или морось.

