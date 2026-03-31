Аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни

Аномально жаркая погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в период с 1 по 5 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как рассказал собеседник агентства, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7 и более градусов.

В связи с таким прогнозом синоптики распространили экстренное предупреждение, которое также касается Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Костромской и Ивановской областей.

Март 2026 года оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, отметил ранее метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточная температура воздуха составила 4,7 градуса, в то время как средняя температура в 2007-м, когда был установлен прошлый рекорд, составила 4,4 градуса.